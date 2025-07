Genova, rapina nel centro storico: 43enne denunciato dalla polizia

È stato denunciato per rapina un uomo di 43 anni, residente a Genova, ritenuto responsabile di aver aggredito e derubato un passante in pieno centro storico. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, durante un controllo a piedi degli agenti del Commissariato Prè, impegnati in un servizio di verifica degli esposti in via Del Campo e nelle aree circostanti. A fermarli è stato un cittadino di origine marocchina, che ha raccontato di essere stato appena aggredito da uno sconosciuto che, secondo il suo racconto, gli avrebbe sottratto con la forza 50 euro.

Mentre gli agenti raccoglievano la testimonianza della presunta vittima, l’uomo ha improvvisamente indicato un passante, riconoscendolo come l’autore della rapina. L’individuo, un 43enne genovese, stava transitando all’angolo con via Prè. Ne è seguito un acceso confronto tra i due, rapidamente interrotto dagli agenti, che hanno separato le parti e accompagnato il sospettato in Questura.

L’uomo è stato denunciato a piede libero.

