Genova, ramo di palma cade in strada e colpisce un passante: ferito un settantenne

Momenti di paura nella serata di martedì 4 marzo a Sestri Ponente, dove un grosso ramo di palma si è staccato improvvisamente, cadendo in strada e colpendo di striscio un passante. L’uomo, un settantenne, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per controlli.

Soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Verde Praese, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all’ospedale Evangelico di Voltri. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Intervento – La polizia locale e i vigili del fuoco sono giunti immediatamente sul luogo dell’accaduto. I pompieri hanno provveduto a tagliare i rami considerati pericolanti e a mettere in sicurezza la zona, evitando ulteriori rischi per i passanti.

Segnalazioni – Non è la prima volta che la sicurezza delle palme di via Sestri viene messa in discussione. Già nell’aprile 2024 era stata inoltrata una segnalazione in Municipio per chiedere un intervento di manutenzione. Il consigliere del Municipio Medio Ponente, Paolo Carissimo, che aveva segnalato la pericolosità, ha criticato la mancata manutenzione della parte operativa nonostante le ripetute segnalazioni. “Avevo già denunciato il problema prima di Natale, avvisando che senza interventi si sarebbe potuto verificare un incidente”, ma secondo Carissimo le richieste sono rimaste inascoltate.

