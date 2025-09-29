Genova, rallentamenti nella raccolta dei rifiuti indifferenziati, Amiu chiarisce: “Disagi causati da impianti esterni”

Nella settimana in corso – e con tutta probabilità anche nella prossima – i cittadini genovesi potrebbero registrare disagi nello svuotamento dei cassonetti dell’indifferenziata. A comunicarlo è AMIU Genova, che precisa come i rallentamenti non siano imputabili al servizio di raccolta urbano, ma piuttosto a problemi strutturali degli impianti esterni di trattamento e smaltimento, dove viene conferita la frazione residua dei rifiuti urbani.

Secondo quanto riportato dalla municipalizzata, gli impianti coinvolti non sono in grado di ricevere circa 1.000 tonnellate di rifiuti a settimana, generando così un rallentamento nella filiera di smaltimento e ricadute dirette sulla regolarità del servizio.

Nonostante l’impegno del personale e alcune soluzioni organizzative già attivate da AMIU, la situazione rimane critica. L’azienda invita dunque la cittadinanza a collaborare, intensificando la raccolta differenziata, per ridurre il volume dei rifiuti destinati all’indifferenziata. “Chiediamo a tutti i cittadini – è l’appello di AMIU – di privilegiare sempre la raccolta differenziata, che oggi più che mai rappresenta uno strumento fondamentale per evitare ulteriori disagi e alleggerire il sistema”.

Al momento non è stata indicata una data certa per il ritorno alla piena operatività, ma l’azienda continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti in caso di ulteriori sviluppi.

