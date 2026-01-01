Genova, raid vandalici a Capodanno: esplose due campane del vetro tra Foce e Sestri

La notte di Capodanno a Genova è stata segnata da atti vandalici: due campane per la raccolta del vetro sono esplose dopo essere state colpite da petardi. I raid si sono verificati in piazza Paolo da Novi, alla Foce, e in via Cavalli, a Sestri, poco prima del countdown di mezzanotte, richiedendo l’intervento di vigili del fuoco, polizia locale e addetti Amiu.

Gli episodi – I raid hanno danneggiato due campane del vetro, causando frammenti sparsi e rischi per la sicurezza dei passanti. Le esplosioni hanno avuto luogo in zone frequentate, destando preoccupazione tra residenti e turisti.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree e la polizia locale per avviare accertamenti e risalire agli autori del vandalismo. Gli addetti di Amiu hanno collaborato alla rimozione dei detriti e al ripristino delle campane danneggiate.

Le conseguenze – Oltre ai danni materiali, l’episodio evidenzia il problema dei botti illegali e del loro impatto sulla sicurezza urbana durante le feste di fine anno. La Polizia locale ha avviato indagini per identificare i responsabili e prevenire simili episodi.

La sicurezza – Gli episodi si inseriscono in un contesto di controlli intensificati da parte delle autorità cittadine durante i festeggiamenti, mirati a ridurre i rischi legati a fuochi d’artificio, petardi e comportamenti pericolosi per la comunità.

Il bilancio – Fortunatamente non si registrano feriti, ma il vandalismo evidenzia come anche le festività possano comportare rischi quando i petardi vengono utilizzati impropriamente.

