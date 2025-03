Genova, raffica di arresti nel weekend: tre ordini di carcerazione e due fermi per ricettazione

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Tre ordini di carcerazione eseguiti dai Carabinieri di Genova per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.

2️⃣ Due arresti in flagranza per ricettazione: fermati in Corso Europa mentre si aggiravano tra le auto con oggetti rubati.

3️⃣ Indagini in corso per verificare altri episodi di furto nella zona

La notizia nel dettaglio

Intensa attività dei Carabinieri di Genova nel fine settimana. Il Comando Provinciale ha eseguito tre ordini di carcerazione nei confronti di altrettanti uomini condannati per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Contemporaneamente, due individui sono stati arrestati in flagranza per ricettazione: si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta e sono stati trovati in possesso di oggetti rubati.

Ordini di carcerazione – I provvedimenti hanno riguardato un tunisino di 66 anni e un genovese di 35, entrambi sottoposti alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma finiti in carcere per aver violato le prescrizioni imposte. Il terzo arrestato è un marocchino di 39 anni, condannato per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione commessi in provincia di Bologna: dovrà scontare circa tre anni di reclusione nel carcere di Chiavari.

Furti e ricettazione – Durante un servizio di pattuglia in Corso Europa, il Nucleo Radiomobile di Genova e il Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino hanno fermato due uomini che si aggiravano tra le auto parcheggiate con atteggiamento sospetto. Alcune vetture avevano i finestrini infranti e, dopo la perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di denaro e numerosi oggetti, tra cui borse e profumi, rubati poco prima.

Arresti e indagini – I due uomini, un cittadino rumeno e uno ceco, entrambi quarantenni e senza fissa dimora, sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione in concorso. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori episodi di furto avvenuti nella zona.

