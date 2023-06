Genova, prove di carico sul viadotto di corso Europa a Sturla: modifiche alla viabilità

Per consentire le prove di carico sul viadotto Sturla, a Genova, dopo i lavori realizzati per la messa in sicurezza dell’infrastruttura del levante cittadino, sono previste modifiche alla viabilità nelle prossime due notti come qui dettagliato.

A. Dalle ore 20 del 6 alle 5.30 del 7 giugno in corso Europa, nella carreggiata a mare in direzione levante, nel tratto tra civ. 397 (intersezione tra via Timavo e via Isonzo) e civ. 689 (fermata bus altezza dell’intersezione con via Swinburne), sono istituiti:

1. divieto di transito veicolare e pedonale con spostamento del traffico sulla carreggiata a monte dove la viabilità è a doppio senso di circolazione e le fermate bus sono spostate sul nuovo percorso

2. limite max di velocità 30 Km/h

3. divieto di fermata e sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti

4. divieto di fermata e sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti in via Pontevecchio, nell’area sottostante il viadotto sul torrente Sturla con momentanea interruzione del traffico a mezzo di moviere durante le operazioni di carico.

B. Dalle ore 20 del 7 alle 5.30 dell’8 giugno, in corso Europa, nella carreggiata a monte in direzione ponente, nel tratto tra civ. 418 (intersezione tra via Timavo e via Isonzo) e civ. 720 (fermata bus altezza dell’intersezione con via Swinburne), sono previsti:

1. divieto di transito veicolare e pedonale con spostamento del traffico veicolare sulla carreggiata mare dove la viabilità è a doppio senso di circolazione e le fermate bus sono spostate sul nuovo percorso

2. limite max di velocità 30 Km/h

3. divieto di fermata e sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti

4. divieto di fermata e sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti in via Pontevecchio, nell’area sottostante il viadotto sul torrente Sturla con momentanea interruzione del traffico a mezzo di moviere durante le operazioni di carico.