Genova, Protezione Civile: bilancio di tre anni. Dal 2022 al 2025 oltre 100 allerte meteo gestite, interventi in emergenze nazionali

La Direzione Protezione Civile del Comune di Genova traccia un bilancio del triennio 2022-2025, segnato da un impegno costante nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi. Tra accoglienza migranti, interventi per calamità e sviluppo di nuove strategie operative, il servizio si è confermato un punto di riferimento per la sicurezza della città.

Emergenze gestite – Negli ultimi tre anni, la Protezione Civile ha affrontato 11 operazioni di accoglienza migranti in collaborazione con la Prefettura e coordinato evacuazioni significative, tra cui lo sgombero di 96 persone in via Piacenza per un incendio (febbraio 2024) e il trasferimento di 95 ospiti della RSA “La Camandolina” a seguito del crollo di una gru (novembre 2024).

Monitoraggio meteo– Il servizio ha garantito il presidio del territorio durante 103 allerte meteo: 31 nel 2022, 28 nel 2023 e 24 nel 2024, con 20 allerte arancioni registrate negli ultimi due anni.

Interventi nazionali – La Colonna Mobile di Protezione Civile ha operato in Emilia-Romagna dopo l’alluvione del maggio 2023, con 57 operatori e 432 giornate/uomo, mentre in Toscana, durante l’emergenza di novembre 2023, ha mobilitato 18 unità per 108 giornate/uomo. Complessivamente, sono state gestite oltre 2.400 richieste di supporto.

Prevenzione e infrastrutture – Sono stati censiti 117 edifici strategici, 164 collegamenti stradali e 1.997 strutture interferenti per la gestione del rischio sismico. Il Geoportale cittadino è stato aggiornato con nuovi dati su neve e terremoti, mentre il censimento degli idranti ha portato alla verifica di 1.441 dispositivi, con 180 riparazioni effettuate.

Formazione e sensibilizzazione – Le campagne social sulla protezione civile hanno superato 3,6 milioni di visualizzazioni nel 2024. Sono stati realizzati progetti educativi nelle scuole e università, tra cui la prima edizione del campo scuola “Anch’io sono Protezione Civile” e il programma “Cultura di protezione civile in pillole”.

Volontariato in crescita – I volontari della Protezione Civile hanno dedicato 35.737 ore di attività nel triennio. Il numero di mezzi in dotazione al Gruppo comunale è aumentato da 40 nel 2022 a 41 nel 2024. La formazione ha visto un incremento con 2.999 ore di addestramento solo nell’ultimo anno. Il volontariato civico è raddoppiato, passando da 139 a 286 persone coinvolte, con supporto a eventi come il Grand Finale di "The Ocean Race" e Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Le parole dell’amministrazione – "Grazie a questi risultati, il Comune di Genova si conferma all’avanguardia nella gestione delle emergenze e nella promozione della resilienza urbana, puntando su innovazione, prevenzione e partecipazione attiva della cittadinanza", ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino.

