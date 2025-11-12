Genova protagonista al World Travel Market di Londra, Beghin: “Internazionalizzazione motore del turismo"

Il Comune di Genova ha partecipato al World Travel Market di Londra (WTM), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al turismo e ai viaggi. La missione promozionale, guidata dall’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, ha ottenuto ottimi riscontri per la città, presentata come hub europeo innovativo e sostenibile.

Genova, recentemente inserita nella shortlist della Commissione Europea per il titolo di Capitale Europea del Turismo Smart e Sostenibile 2026 al concorso Smart City europee, ha consolidato la propria immagine di destinazione competitiva e all’avanguardia.

“Genova sta diventando una proposta sempre più forte a livello globale, stiamo lavorando per rafforzare il nostro ruolo di hub europeo, valorizzando innovazione, patrimonio e sostenibilità. L’internazionalizzazione è il motore della promozione turistica della città”, ha spiegato Tiziana Beghin.

Durante la missione, il Comune ha preso parte anche al Global European Marketplace (GEM), workshop B2B organizzato da ETOA, dove ha avviato incontri strategici con buyer e tour operator internazionali.

Beghin ha sottolineato come la strategia turistica di Genova punti su una narrazione integrata e immersiva della destinazione, capace di unire cultura, natura, benessere e gastronomia, con l’obiettivo di attrarre un pubblico globale sempre più diversificato.

