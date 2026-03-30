Genova, prorogata l’ordinanza contro l’abuso di alcol negli spazi pubblici fino al 30 settembre

La sindaca Silvia Salis, su proposta delle assessore alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e al Turismo Tiziana Beghin, ha deciso di prorogare fino al 30 settembre l’ordinanza comunale per prevenire l’abuso di alcol in luoghi pubblici a Genova.

Su tutto il territorio comunale, ogni giorno dalle 22:00 alle 6:00, è vietata la detenzione e il consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici, con l’eccezione delle aree concesse a pubblici esercizi.

In alcune zone specifiche, il divieto è esteso dalle 12:00 alle 8:00 del giorno successivo. Le aree interessate sono: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, oltre al Centro Storico, Canevari, Vernazzola, spiaggia di Voltri, laghetti di San Carlo di Cese, Giardini di Quinto e Cornigliano.

Inoltre, su tutto il territorio di Genova, la vendita da asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi tipo di contenitore, è consentita fino alle 22:00 e non può riprendere prima delle 6:00 del giorno successivo.