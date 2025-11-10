Genova, Pronto Soccorso intasati: ambulanze in attesa

Pronto Soccorso intasati a Genova e lunga fila di ambulanze in attesa di scaricare i pazienti. La situazione più critica al Policlinico San Martino ma anche al Galliera, all'Evangelico di Voltri e al Villa Scassi di Sampierdarena si sono registrate forti criticità.

Le patologie respiratorie sarebbero tra le cause principali degli accessi.

Nei giorni scorsi c'è stato l'accorpamento della centrale operativa del 118 di Lavagna con Genova, ma secondo regione questo non ha alcuna incidenza sull'operatività delle chiamate, che sarebbero in linea con il periodo.

