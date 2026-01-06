Genova: principio d'incendio su traghetto per Tangeri, fiamme domate, nave ferma in porto per accertamenti

Un principio d’incendio si è sviluppato nella serata di ieri a bordo del traghetto Majestic, in partenza dal porto di Genova e diretto a Tangeri. Le fiamme, originate dal fumaiolo di una caldaia, sono state inizialmente contenute dal personale di bordo e successivamente domate dall’intervento dei vigili del fuoco.





Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni di sicurezza insieme alla guardia costiera. Per precauzione, i passeggeri sono stati accompagnati nei punti di riunione della nave, pronti a un’eventuale evacuazione. L’incendio è stato completamente spento intorno alla mezzanotte.





Non si registrano feriti. A bordo sono intervenuti inoltre i tecnici del servizio Sicurezza della navigazione della Capitaneria e gli ispettori del Rina. Il traghetto resta al momento fermo in porto per consentire gli accertamenti tecnici necessari prima della ripartenza.

