Genova, primo stop a un locale fuori dal centro: alcol oltre l’orario, scatta la chiusura

Una settimana di chiusura forzata per un’attività di via Canevari, a Genova, sorpresa per tre volte aperta oltre l’orario consentito. È uno dei primi provvedimenti presi nell’ambito dell’estensione dell’ordinanza comunale che impone limiti più rigidi alla vendita di alcolici, già in vigore nel centro storico e ora applicata anche in altri quartieri.

Controlli intensificati – L’intervento è arrivato in seguito a ripetuti controlli da parte della polizia locale, che ha verificato come il locale in questione avesse ignorato più volte il limite delle ore 21, oltre il quale è vietato rimanere aperti se si vendono bevande alcoliche. La violazione reiterata ha fatto scattare automaticamente il provvedimento di chiusura per sette giorni, come previsto dalla normativa.

Ordinanza ampliata – La misura restrittiva era inizialmente valida solo per il centro storico, ma il Comune ha deciso di estenderla a zone critiche della città, tra cui anche la zona di via Canevari. Obiettivo dichiarato: contrastare episodi di degrado urbano e garantire maggiore sicurezza nelle ore serali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.