Genova, primo rifornimento a GNL per GNV: svolta nella transizione energetica dei traghetti

Il porto di Genova ha ospitato oggi il primo rifornimento di bio-GNL a un traghetto passeggeri in Italia: GNV Virgo, nuova unità della compagnia, inaugura un modello operativo che avvicina il settore marittimo agli obiettivi europei di decarbonizzazione. L’operazione, realizzata con Axpo Italia e con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria di Porto, segna un passo concreto verso una navigazione a basso impatto.

Operazione - Il bunkeraggio ship-to-ship ha consentito di caricare 500 metri cubi di bio-GNL, ottenuto da biogas di origine organica e certificato secondo gli standard europei RED II e ISCC. Il combustibile permette alla nave di completare la tratta Genova–Palermo con emissioni nette di gas serra pari a zero.

Dichiarazioni – «Questo momento rappresenta una svolta per il percorso di riduzione dell’impatto ambientale della nostra flotta», ha affermato l’AD di GNV Matteo Catani, sottolineando come l’uso del bio-GNL consenta di maturare esperienza con tecnologie destinate a guidare il trasporto marittimo futuro. Catani ha però evidenziato i limiti attuali del mercato: «La disponibilità rimane limitata e richiede investimenti significativi».

Partnership – Soddisfazione anche da Axpo Italia. L’AD Simone Demarchi ha parlato di «un primo passo essenziale» verso nuovi progetti Small Scale LNG, resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni e operatori. L’operazione ha coinvolto anche numerose autorità presenti alla cerimonia, tra cui il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Porto – Per il presidente dell’Autorità Portuale Matteo Paroli si tratta di «un passaggio storico per il sistema marittimo nazionale», reso possibile da una sinergia istituzionale che conferma Genova come punto di riferimento per i carburanti alternativi. L’ammiraglio Antonio Ranieri ha evidenziato la complessità del percorso tecnico che ha portato all’autorizzazione, anticipando un futuro regolamento dedicato.

Nave – GNV Virgo, progettata per il GNL e dotata di tecnologie ambientali avanzate, servirà la rotta Genova–Palermo. La compagnia prevede altre cinque unità alimentate a GNL entro il 2030.

