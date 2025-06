Genova, prima uscita ufficiale per la neosindaca Salis alla cerimonia del 2 Giugno

Piazza Matteotti si è tinta di tricolore per la Festa della Repubblica, diventando il palcoscenico della prima uscita ufficiale della nuova sindaca di Genova, Silvia Salis. Al suo fianco il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il cardinale Angelo Bagnasco e la prefetta Cinzia Torraco, che ha consegnato le onorificenze ai cittadini meritevoli.

Celebrazione civile – L’alzabandiera e l’inno nazionale hanno aperto la cerimonia, seguita da un momento solenne durante il quale la prefetta Torraco ha conferito le onorificenze della Repubblica. “La Repubblica ci ha dato la possibilità di vivere in pace, con la libertà di parola, di impresa, di lavoro. È una ricorrenza cui teniamo molto”, ha dichiarato Bucci.

Prima uscita – Per Silvia Salis, recentemente eletta prima cittadina di Genova, è stata l’occasione per un debutto istituzionale carico di simbolismo: “In giornate come questa – ha sottolineato – è fondamentale ricordare l’importanza del voto, anche ai referendum. Anche solo per dire no, ma andarci”.

Messaggi forti – La Festa della Repubblica si è confermata, anche quest’anno, come momento di riflessione e rinnovato impegno verso i valori democratici. In un contesto storico in cui la partecipazione civica è sempre più al centro del dibattito, le parole delle istituzioni presenti hanno assunto un significato ancora più incisivo.

Presenze e significato – La partecipazione delle massime cariche locali ha rafforzato il messaggio di unità e responsabilità. Per Salis, l’inizio di un percorso sotto il segno della Costituzione e del servizio alla comunità.