Genova, presidio davanti al Tribunale per Hannoun e sei arrestati per presunti legami con Hamas

Oggi davanti al Tribunale di Genova si è svolto un presidio di solidarietà per Mohammad Hannoun e gli altri sei arrestati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. La manifestazione coincide con l’udienza davanti ai giudici del Riesame, chiamati a decidere sulla richiesta di scarcerazione dei coinvolti.

Tra i partecipanti anche il figlio di Hannoun, Mahmoud, che non ha rilasciato dichiarazioni ma ha confermato di non avere contatti con il padre da quando è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Terni.

