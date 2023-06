Genova, presentato il nuovo mercato florovivaistico. Bucci: "Sposteremo anche quello del pesce"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Taglio del nasto per il nuovo mercato florovivaistico di Genova realizzato a Bolzaneto dal comune tramite Spim e gestito da Società Gestione Mercato. A 13 anni dallo spostamento nella nuova sede, il Mercato Ortofrutticolo della città si completa con una nuova struttura: il complesso composto da Mercato Ortofrutticolo (24mila mq), padiglione logistico e dei servizi (8mila mq) e il nuovo mercato florovivaistico (2mila mq) prende il nuovo nome di Centro Agroalimentare.

L'edificio è realizzato con una struttura modulare interamente prefabbricata in legno, all'esterno è rivestito con mkateriali molto performanti dal punto di vista enjergetico: le vetrate ed un impianto fotovoltaico sono state messe a punto per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti. Il mercato florovivaistico commercializza circa 10mila vasi e oltre 30mila fiori a settimana. In questi primi sei mesi del 2023 sono cresciute le consegne effettuare presso i punti vendita sul territorio, circa 400 a settimana.

"Con l'inserimento delle imprese florovivaistiche, eccellenze della nostra regione a livello mondiale, quello che era il mercato Ortofrutticolo di Genova è diventato ormai un grande centro Agroalimentare con numeri incredibili di rilevanza nazionale, sia in termini di spazio sia in termini di merci movimentate - ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti - Con questa nuova struttura viene così completata e diversificata l'offerta delle attività che danno occupazione a centinaia di persone che lavorano ogni giorno e notte e che fanno di questo centro un vero e proprio centro polo di eccellenza nel settore. Qui vengono movimentate moltissime tonnellate di merci da diversi grossisti che operano su tutto il territorio regionale, ma il centro Agroalimentare rappresenta anche un punto di riferimento per i nostri agricoltori che i nquesto mercato hanno la possibilità di distribuire prodotti tipici della nostra Liguria.

"Diamo il via a una nuova era per il nostro mercato dei fiori, storica sede delle attività per un settore trainante della nostra economia, quello florovivaistico, che vede Genova punto di riferimento a livello nazionale - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - Circa 2mila mq inseriti nel più ampio Centro Agroalimentare che vede quotidianamente impegnati più 5mila operatori. L'inaugurazione di questa nuova struttura rappresenta un grande successo raggiunto grazie al lavoro in sinergia tra aziende, associazioni di categoria e istitutuzioni. Un'operazione fortemente voluta dall'amministrazione che restituisce alla città un luogo fondamentale per il conmmercio dei fiori, un'eccellenza per Genova e per la Liguria"