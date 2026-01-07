Genova, presentata la Casa di Comunità Fiumara a Sampierdarena: ecco tutti i servizi
di Simone Galdi
GENOVA - Oggi, mercoledì 7 gennaio, nell’ambito delle attività previste dal PNRR, si è svolta la presentazione - con visita alla struttura - della Casa di Comunità Fiumara, situata in via Operai 80 a Genova Sampierdarena.
All’evento hanno partecipato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il direttore generale Azienda Tutela Salute Liguria Marco Damonte Prioli e il coordinatore di Area Sociosanitaria Locale 3 dott. Ivan Mazzoleni.
Il progetto Case della Comunità rappresenta il nuovo punto di riferimento per i bisogni sanitari e socio-sanitari dei cittadini, implementa la rete che garantisce l'assistenza primaria, prende in carico in modo continuativo e coordinato i malati cronici, garantisce al suo interno équipe con i medici di Medicina generale, gli infermieri di famiglia e comunità, gli specialisti ambulatoriali e gli assistenti sociali.
I servizi offerti dalle Case della Comunità (come previsto dal Dm 77/2022) sono i seguenti:
Punto unico di accesso per l’accoglienza e le informazioni
Visite con accesso diretto di medici di medicina generale
Servizi di cure primarie erogati attraverso equipe multidisciplinari
Servizi di assistenza domiciliare
Servizi di specialistica ambulatoriale
Servizi infermieristici
Sistema di prenotazione collegato al CUP
Integrazione con i servizi sociali
