Genova, presentata la Casa di Comunità Fiumara a Sampierdarena: ecco tutti i servizi

GENOVA - Oggi, mercoledì 7 gennaio, nell’ambito delle attività previste dal PNRR, si è svolta la presentazione - con visita alla struttura - della Casa di Comunità Fiumara, situata in via Operai 80 a Genova Sampierdarena.

All’evento hanno partecipato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il direttore generale Azienda Tutela Salute Liguria Marco Damonte Prioli e il coordinatore di Area Sociosanitaria Locale 3 dott. Ivan Mazzoleni.

Il progetto Case della Comunità rappresenta il nuovo punto di riferimento per i bisogni sanitari e socio-sanitari dei cittadini, implementa la rete che garantisce l'assistenza primaria, prende in carico in modo continuativo e coordinato i malati cronici, garantisce al suo interno équipe con i medici di Medicina generale, gli infermieri di famiglia e comunità, gli specialisti ambulatoriali e gli assistenti sociali.

I servizi offerti dalle Case della Comunità (come previsto dal Dm 77/2022) sono i seguenti:

Punto unico di accesso per l’accoglienza e le informazioni

Visite con accesso diretto di medici di medicina generale

Servizi di cure primarie erogati attraverso equipe multidisciplinari

Servizi di assistenza domiciliare

Servizi di specialistica ambulatoriale

Servizi infermieristici

Sistema di prenotazione collegato al CUP

Integrazione con i servizi sociali

Ecco il servizio completo andato in onda nel corso del LIVE trasmesso da Telenord e telenord.it.





