Genova, Premio 'Alberto Lupo' a Mario Cordova: una carriera tra voce, cinema e teatro

Sarà Mario Cordova, attore e doppiatore tra i più noti del panorama italiano, a ricevere il Premio Alberto Lupo 2024. Il riconoscimento sarà consegnato domenica 15 giugno nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, a Genova, durante una serata congiunta dei Festival Parole spalancate e Voci nell’Ombra, nata per ricordare la versatilità dell’artista genovese Alberto Lupo.

Riconoscimento condiviso – Il premio, istituito nel 2022 dalle due rassegne genovesi, è giunto alla sua quarta edizione e viene conferito ogni anno a un interprete che si è distinto per la propria capacità di attraversare con coerenza e talento più ambiti dello spettacolo. La scelta di Mario Cordova rispecchia pienamente questa intenzione: attore di teatro, cinema e televisione, ma anche autore e stimato direttore di doppiaggio, Cordova ha attraversato cinquant’anni di spettacolo italiano.

Le radici – Il legame con Genova, per l’attore, è profondo: ha infatti frequentato i corsi del Teatro Stabile del capoluogo ligure. Nel corso della serata sarà intervistato da Tiziana Voarino, direttrice di Voci nell’Ombra, che nel 2024 ha festeggiato i 25 anni del festival. Seguirà la lettura di un brano tratto dal suo romanzo Gli uccelli non hanno vertigini (Bertoni editore, 2023), presentato dal poeta Claudio Pozzani, fondatore e direttore del Festival Internazionale di Poesia Parole spalancate.

Tra fiction e palcoscenico – Mario Cordova è noto anche al grande pubblico per la partecipazione a numerose fiction televisive, tra cui Storia di Anna diretta da Salvatore Nocita, vista da 22 milioni di spettatori, Le tre rose di Eva, L’onore e il rispetto e CentoVetrine. In ambito teatrale ha preso parte al musical Datemi tre caravelle con la regia di Alessandro Preziosi, mentre al cinema è stato coinvolto in diverse pellicole, tra cui i film della serie comica di Antonio Albanese dedicata a Cetto La Qualunque.

Un’identità sonora – Il pubblico riconosce Cordova anche per la sua voce, prestata a celebrità del calibro di Richard Gere, Jeremy Irons, Patrick Swayze, Willem Dafoe, Bruce Willis e Rowan Atkinson in Quattro matrimoni e un funerale. Tra i suoi doppiaggi più noti figurano anche quelli di Harold Ramis in Ghostbusters e di He-Man nella celebre serie animata degli anni Ottanta.

Dietro le quinte – Cordova ha lavorato anche come direttore del doppiaggio in film di grande impatto visivo e narrativo come Green Book, Il corvo, Il cigno nero, Animali notturni e Here. Ha collaborato con registi di fama internazionale tra cui Pedro Almodóvar, Ridley Scott, Robert Zemeckis, Tom Ford, Terry Gilliam, Darren Aronofsky, Costa-Gavras, Ken Loach, Barry Levinson, Theo Angelopoulos, Alain Resnais, Jean-Jacques Annaud, Bong Joon Ho e Gabriele Muccino.

Memoria – La serata sarà anche l’occasione per rendere omaggio ad Alberto Lupo, attore poliedrico nato a Bolzaneto e vissuto a lungo a Pegli, noto al pubblico per la sua intensa presenza scenica e televisiva negli anni Sessanta e Settanta. Saranno proiettati alcuni dei suoi momenti televisivi più celebri, accompagnati dal ricordo del nipote Luigi Zoboli.

