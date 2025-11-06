Genova Pra’, trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione nel greto del rio Branega
di R.C.
Indaga la polizia: a dare l’allarme è stato un passante
Macabra scoperta nel pomeriggio a Pra’, dove un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto intorno alle 14.30 sul greto del rio Branega.
A notare il corpo e a chiamare i soccorsi è stato un passante, che ha subito allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde praese con l’automedica, insieme ai Vigili del fuoco e agli agenti della polizia di Stato.
Sono in corso i rilievi della Scientifica per accertare l’identità della persona e le cause del decesso. Sul luogo del ritrovamento è presente anche il magistrato di turno, che coordina le indagini.
Le prime ipotesi investigative restano aperte: solo gli accertamenti medico-legali potranno chiarire da quanto tempo il corpo si trovasse nel torrente e se si tratti di una morte naturale o di un evento violento.
