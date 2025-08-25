Cultura

Genova Pra', dal 30 agosto al 27 settembre il 22° Memorial Alessandro Mantero

Un mese di sport, amicizia, musica e solidarietà nel ricordo del ragazzo scomparso

GENOVA - Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate solidale genovese: il 22° Memorial Alessandro Mantero, il torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Alemante Friends, in programma ogni weekend dal 30 agosto al 27 settembre 2025 presso il Campo G. Ferrando di A.S.D. Praese – Fascia di Rispetto di Pra’.

Torna con entusiasmo e cuore il *Memorial Alessandro Mantero*, giunto alla sua *22ª edizione*, un mese di sport, amicizia, musica e solidarietà che dal 2002 unisce amici, sportivi e sostenitori nel ricordo di *Ale Mante*, scomparso troppo presto, a soli 24 anni, ma ancora oggi presente nel cuore di chi l’ha conosciuto e amato. Dal suo sorriso è nata una missione: *fare del bene divertendosi*.

L’evento ha la finalità di raccoglie fondi per l’acquisto di presidi medici destinati ad ospedali, enti e associazioni che operano nel mondo dell’infanzia. Dal 2002, grazie alla generosità di partecipanti, sponsor e volontari, l’associazione ha già donato 929.587 euro.

L’obiettivo? Raggiungere e superare la soglia di 1 milione di euro.

IL TORNEO: INFO & ISCRIZONI

Le squadre (gia’ formate) possono iscriversi nelle seguenti categorie:

Calcio a 7 maschile – Over 40 e Under 40

Calcio a 5 femminile

scrivendo su whatsapp al numero +39 348 0090331 (Marco)

DURANTE IL TORNEO

La leggendaria “PiSSa degli Alemante” – la pizza gigante da condividere con chi ami

DJ Set con DJ Marva

Animazione per bambini con ComiCrava

L’ASSOCIAZIONE

Alemante Friends nasce nel 2002 per tenere vivo il ricordo di Alessandro Mantero, attraverso il gioco, la musica e il bene. Il torneo è la celebrazione della sua vita, del suo entusiasmo e della sua capacità di unire le persone.

CONTATTI & SOCIAL

+39 3332266769

info@alemante.org

www.facebook.com/alemantefriends

www.instagram.com/alemante_friends

