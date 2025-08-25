Genova Pra', dal 30 agosto al 27 settembre il 22° Memorial Alessandro Mantero

GENOVA - Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate solidale genovese: il 22° Memorial Alessandro Mantero, il torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Alemante Friends, in programma ogni weekend dal 30 agosto al 27 settembre 2025 presso il Campo G. Ferrando di A.S.D. Praese – Fascia di Rispetto di Pra’.

Torna con entusiasmo e cuore il *Memorial Alessandro Mantero*, giunto alla sua *22ª edizione*, un mese di sport, amicizia, musica e solidarietà che dal 2002 unisce amici, sportivi e sostenitori nel ricordo di *Ale Mante*, scomparso troppo presto, a soli 24 anni, ma ancora oggi presente nel cuore di chi l’ha conosciuto e amato. Dal suo sorriso è nata una missione: *fare del bene divertendosi*.

L’evento ha la finalità di raccoglie fondi per l’acquisto di presidi medici destinati ad ospedali, enti e associazioni che operano nel mondo dell’infanzia. Dal 2002, grazie alla generosità di partecipanti, sponsor e volontari, l’associazione ha già donato 929.587 euro.

L’obiettivo? Raggiungere e superare la soglia di 1 milione di euro.

IL TORNEO: INFO & ISCRIZONI

Le squadre (gia’ formate) possono iscriversi nelle seguenti categorie:

•

Calcio a 7 maschile – Over 40 e Under 40

•

Calcio a 5 femminile

scrivendo su whatsapp al numero +39 348 0090331 (Marco)

DURANTE IL TORNEO

•

La leggendaria “PiSSa degli Alemante” – la pizza gigante da condividere con chi ami

•

DJ Set con DJ Marva

•

Animazione per bambini con ComiCrava

L’ASSOCIAZIONE

Alemante Friends nasce nel 2002 per tenere vivo il ricordo di Alessandro Mantero, attraverso il gioco, la musica e il bene. Il torneo è la celebrazione della sua vita, del suo entusiasmo e della sua capacità di unire le persone.

CONTATTI & SOCIAL

•

+39 3332266769

•

info@alemante.org

•

www.facebook.com/alemantefriends

•

www.instagram.com/alemante_friends

