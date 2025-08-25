Genova Pra', dal 30 agosto al 27 settembre il 22° Memorial Alessandro Mantero
di m.m.
Un mese di sport, amicizia, musica e solidarietà nel ricordo del ragazzo scomparso
GENOVA - Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate solidale genovese: il 22° Memorial Alessandro Mantero, il torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Alemante Friends, in programma ogni weekend dal 30 agosto al 27 settembre 2025 presso il Campo G. Ferrando di A.S.D. Praese – Fascia di Rispetto di Pra’.
Torna con entusiasmo e cuore il *Memorial Alessandro Mantero*, giunto alla sua *22ª edizione*, un mese di sport, amicizia, musica e solidarietà che dal 2002 unisce amici, sportivi e sostenitori nel ricordo di *Ale Mante*, scomparso troppo presto, a soli 24 anni, ma ancora oggi presente nel cuore di chi l’ha conosciuto e amato. Dal suo sorriso è nata una missione: *fare del bene divertendosi*.
L’evento ha la finalità di raccoglie fondi per l’acquisto di presidi medici destinati ad ospedali, enti e associazioni che operano nel mondo dell’infanzia. Dal 2002, grazie alla generosità di partecipanti, sponsor e volontari, l’associazione ha già donato 929.587 euro.
L’obiettivo? Raggiungere e superare la soglia di 1 milione di euro.
IL TORNEO: INFO & ISCRIZONI
Le squadre (gia’ formate) possono iscriversi nelle seguenti categorie:
•
Calcio a 7 maschile – Over 40 e Under 40
•
Calcio a 5 femminile
scrivendo su whatsapp al numero +39 348 0090331 (Marco)
DURANTE IL TORNEO
•
La leggendaria “PiSSa degli Alemante” – la pizza gigante da condividere con chi ami
•
DJ Set con DJ Marva
•
Animazione per bambini con ComiCrava
L’ASSOCIAZIONE
Alemante Friends nasce nel 2002 per tenere vivo il ricordo di Alessandro Mantero, attraverso il gioco, la musica e il bene. Il torneo è la celebrazione della sua vita, del suo entusiasmo e della sua capacità di unire le persone.
CONTATTI & SOCIAL
•
+39 3332266769
•
info@alemante.org
•
www.facebook.com/alemantefriends
•
www.instagram.com/alemante_friends
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:alemante
Condividi:
Altre notizie
Montoggio: martedì sera Antonio Fantinuoli al violoncello con visita guidata alla quadreria della chiesa
21/08/2025
di Gilberto Volpara
Simone Cristicchi in concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium Alfano
16/08/2025
di Anna Li Vigni
Alassio incorona “il più bello d’Italia”: la finale nazionale domenica 24 agosto
16/08/2025
di Anna Li Vigni