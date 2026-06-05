Genova, al Porto Antico la festa per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri

Grande festa al Porto antico di Genova in occasione del 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Un'occasione per conoscere più da vicino le attività, le attrezzature e i mezzi con cui abitualmente i Carabinieri svolgono i loro compiti. Una giornata che ha unito l'aspetto più ludico, con le tante scolaresche presenti, a quello più legato all'aspetto conoscitivo, con tanti protagonisti disposti a spiegare e ad approfondire le loro attività più consuete e più curiose. Ai microfoni di Telenord, il comandante provinciale Alessandro Magro.

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