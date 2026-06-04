Genova, irregolarità e scarsa igiene: sanzionati tre esercizi nelle stazioni di Brignole e Principe

Controlli straordinari nei pubblici esercizi delle aree di Principe e Brignole: il bilancio è di 13mila euro di sanzioni amministrative e numerose irregolarità riscontrate sotto il profilo igienico-sanitario.

L'operazione è stata condotta nella giornata di mercoledì 4 giugno dalla Questura di Genova, con il coordinamento della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (Pas). Ai controlli hanno partecipato anche gli agenti del commissariato Prè, l'unità cinofila, la polizia ferroviaria, la polizia locale e gli ispettori della Asl 3 Genovese.

L'intervento più rilevante ha riguardato un fast food situato all'interno della stazione ferroviaria di Brignole, in piazza Verdi, frequentato quotidianamente da numerosi giovani. Gli operatori dell'ufficio Igiene Alimenti e Nutrizione hanno accertato diverse criticità, tra cui carenze nella pulizia e nella manutenzione sia degli ambienti sia delle attrezzature utilizzate per la preparazione degli alimenti. Sono state inoltre rilevate condizioni non adeguate delle pareti della cucina e l'assenza di misure efficaci per prevenire l'ingresso di infestanti. Per queste violazioni è stata comminata una sanzione di 5mila euro.

Nel corso dei controlli è finito sotto la lente anche un ristorante di via Bersaglieri d'Italia, nella zona della stazione Principe. Gli ispettori hanno contestato gravi carenze igieniche e manutentive, oltre alla mancanza di acqua calda nei servizi igienici. Al titolare è stato notificato un verbale da 2mila euro.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in una gastronomia etnica di via Andrea Doria. In questo caso sono emersi problemi legati alla pulizia e allo stato di conservazione dei locali e delle attrezzature, oltre all'assenza di protezioni alle finestre contro l'ingresso di insetti e all'utilizzo di contenitori non idonei per la conservazione degli alimenti. Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni per un totale di 6mila euro.

L'attività rientra nei controlli periodici finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare, igiene e tutela della salute pubblica nei locali aperti al pubblico.

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