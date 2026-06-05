Toso: "L'associazione Valori Alpini sempre a fianco di chi ha bisogno"
di Claudio Baffico
Il consigliere del municipio Centro Est Davide Toso tesse le lodi dell'associazione Valori Alpini, con sede a Oregina, e sottolinea tutti gli aspetti che la rendono importante per il quartiere e per chi la frequenta. Ai microfoni di Telenord, Toso rimarca il contributo che la rete di associazioni sul territorio fornisce costantemente.
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