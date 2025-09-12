Genova Ponente: nuova ambulanza per Croce Rossa con donazione di Vernazza Autogru

Non solo grandi opere ingegneristiche, ma anche grandi gesti di responsabilità sociale. Dopo il mezzo per il trasporto disabili donato lo scorso anno al Comitato della Croce Rossa Italiana di Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi,Vernazza Autogru ha inaugurato una nuova automedica destinata al Comitato di Genova Ponente della Croce Rossa Italiana.

Il veicolo donato quest’anno è una Dacia Duster 4×4, scelta per la sua capacità di operare anche nelle aree più difficili da raggiungere, in un territorio complesso e articolato come quello di Genova e dell’entroterra ligure.

L’allestimento e l’organizzazione dell’iniziativa sono stati portati avanti in stretta collaborazione con la presidente del Comitato di Genova Ponente, Maria Buonfino, che ha seguito ogni fase del progetto insieme ai rappresentanti di Vernazza Autogru.

“Il nostro impegno per la Croce Rossa continua” è lo slogan che accompagna queste iniziative, diventate nel tempo un simbolo della filosofia aziendale Vernazza: trasformare la propria forza industriale in un sostegno concreto al territorio.

“Non si tratta solo di un gesto di solidarietà ma della volontà di dimostrare, in modo tangibile, cosa significhi per noi essere parte della comunità e sostenerla nei momenti più importanti. Siamo fieri che il nome Vernazza sia legato a iniziative capaci di fare la differenza. Un ringraziamento speciale va ai volontari della Croce Rossa, autentico esempio di dedizione e coraggio, che ogni giorno operano a fianco dei cittadini" spiegano dal'azienda.

