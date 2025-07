Genova, polizia locale, Siap chiede chiarezza: "Serve rispetto dei ruoli, la sicurezza è di tutta la città"

In una lettera indirizzata all’Assessore comunale alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi, il Segretario Provinciale del SIAP di Genova, Roberto Traverso, solleva il tema delle competenze operative della Polizia Locale, chiedendo un chiarimento pubblico e istituzionale sul ruolo che i vigili urbani possono svolgere in ambito investigativo.

La richiesta arriva in un momento in cui si sono diffuse affermazioni che attribuirebbero alla Polizia Locale un’autonomia investigativa nella lotta allo spaccio. Secondo il sindacato, queste affermazioni rischiano di creare confusione tra i cittadini e disorientare l’opinione pubblica.

Traverso ricorda che, per legge, la Polizia Locale non dispone di accesso diretto al Sistema di Indagine SDI – lo strumento informatico centrale utilizzato dalle Forze di Polizia dello Stato – e che non può condurre attività investigative autonome. I vigili urbani, precisa il SIAP, possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria solo nei limiti previsti dalla normativa: su delega dell’Autorità Giudiziaria o di iniziativa, quando previsto dalla legge.

Un chiarimento necessario per l’equilibrio istituzionale - "La recente decisione del Prefetto e del Questore di ripristinare la bipartizione del centro storico, riaffermando il ruolo centrale delle Forze statali, rappresenta un passo avanti importante", scrive Traverso. Ma avverte: "Limitare il discorso al solo centro sarebbe un errore. La sicurezza urbana riguarda tutta Genova, anche le periferie e i quartieri più fragili, dove servono interventi strutturati e coordinati". Il SIAP sottolinea il valore della Polizia Locale, soprattutto in termini numerici, ma ribadisce la necessità di distinguere chiaramente i ruoli: da un lato le competenze delle Forze di Polizia statali, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, dall’altro le funzioni proprie dei vigili urbani, come il controllo del territorio, la viabilità e la prevenzione del degrado.

No a sovrapposizioni, sì a un modello integrato - Secondo Traverso, sovrapporre questi ambiti genera "disordine e incertezza", rischiando di compromettere il coordinamento tra le istituzioni e la fiducia della cittadinanza. Per questo, il SIAP chiede all’Assessore Viscogliosi una presa di posizione chiara, conforme al quadro normativo attuale, che resta pienamente in vigore in attesa di una riforma organica della Polizia Locale. "In un sistema di sicurezza credibile e coerente – conclude Traverso – non c’è spazio per zone grigie. Lo dobbiamo ai cittadini, che chiedono risposte concrete, ma anche a tutti gli operatori in divisa, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con dedizione e responsabilità."

