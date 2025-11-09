Genova, polizia arresta un giovane con 18 dosi di ketamina

Anche questo weekend si sono svolti i servizi della Polizia di Stato per la Movida nel centro storico di Genova, che prevedono l'intensificazione delle misure di vigilanza e prevenzione nelle aree frequentate prevalentemente da giovani. Le Volanti e il dispositivo interforze con la pattuglia della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell'Esercito Italiano hanno effettuato controlli appiedati in Salita Pollaioli, Piazza delle Erbe, giardini Luzzati, via Santa Fede e zona Vigne, intervenendo su piccole liti tra giovani.

Ieri notte, in Salita Pollaiuoli, gli operatori hanno fermato un 26enne tunisino e lo hanno deferito per resistenza a pubblico uffciale e getto pericoloso di cose, poiché sorpreso a lanciare alcune bottiglie di vetro a terra, per poi opporre resistenza durante l'identificazione. Stanotte, gli agenti di polizia sono intervenuti su due distinte lite avvenute in via S. Donato a mezzanotte e dopo le due, in cui sono stati identificati i soggetti coinvolti, attualmente in attesa di querela.

Sempre ieri sera, la volante del Commissariato San Fruttuoso, durante il controllo del territorio, ha fermato una vettura con a bordo 5 giovani in via Brigata Bisagno. Uno di essi, un 20enne del posto, è stato trovato in possesso di 18 confezioni di sostanza stupefacente, poi analizzate e risultate essere 16 grammi di ketamina. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I controlli sono stati estesi fino a piazza del Carmine, dove sono stati identificati e segnalati tre giovani consumatori di crack. Tutte le posizioni sono al vaglio per l'adozione della misura di prevenzione del Dacur, che prevede il divieto di accesso alle aree dove si trovano gli esercizi commerciali, in cui sono avvenuti i fatti di reato.

