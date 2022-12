Maltempo a Genova, vento e gelicidio causano danni nell'entroterra e in città

Genova flagellata dal maltempo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra la serata di ieri e le prime ore di questa mattina, per interventi di messa in sicurezza legati a pioggia, vento e gelicidio, fenomeni che hanno colpito vari comuni dell'entroterra genovese.

Partendo dal capoluogo, nel tardo pomeriggio di giovedì è caduto un albero in via Maculano, nel quartiere di Oregina: il fatto è accaduto di fronte alla scuola 'Dieci Dicembre', dove sono quindi intervenuti i pompieri e la polizia locale per la messa in sicurezza della zona. Questo venerdì ha visto la Superba risvegliarsi poi con allagamenti, segnalati dalla Polizia Locale, nei pressi della rotatoria di San Giovanni D'Acri a Cornigliano, in particolare nella strada di accesso via Tea Benedetti, dove il transito è consentito solo ai veicoli diretti ai varchi portuali.

Nell'entroterra vari i disagi riscontrati: a Campo Ligure è stato sospeso per la giornata odierna il servizio scuolabus per motivi di sicurezza legati alle intense gelate, e sempre in Valle Stura a Rossiglione ci sono stati invece problemi per la caduta di massi sulla strada provinciale che porta a Tiglieto, in prossimità del bivio per la frazione di Garrone. Gelate infine anche a Crocefieschi, dove il Comune aveva lanciato un appello ai cittadini richiedendo massima attenzione, anche a causa di una segnalazione di una pianta abbattuta su metà carreggiata provinciale nei pressi di un'abitazione in località Preria, a causa della quale è stata avvisata la Città Metropolitana per la rimozione.