Genova, pioggia di multe nei posti moto di Piccapietra e Acquasola: scattano i controlli dopo la segnalazione di un residente

È stato un fine settimana particolarmente intenso per gli agenti della Polizia Locale, intervenuti nelle zone di Piccapietra e dell’Acquasola per contrastare le occupazioni abusive degli stalli riservati ai motocicli. A far scattare i controlli è stata la segnalazione – anonima ma dettagliata – di un cittadino esasperato dalla presenza costante di auto parcheggiate dove dovrebbero sostare scooter e motociclette.

Secondo quanto ricostruito, la situazione andava avanti da mesi: numerosi automobilisti, soprattutto nelle ore serali e nel weekend, avrebbero occupato abusivamente i posti moto, costringendo scooteristi e residenti della zona a cercare alternative spesso lontane. L’esposto del cittadino, uno dei tanti motociclisti che vivono e lavorano nell’area, ha spinto il comando della Polizia Locale ad attivare un’operazione mirata.

Gli agenti sono intervenuti nel corso del weekend, passando al setaccio le principali aree critiche. Il bilancio è stato pesante: decine di verbali elevati e diversi mezzi rimossi.

