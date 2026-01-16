Genova: piante in classe nei licei per migliorare aria e benessere

Migliorare la qualità dell’aria nelle aule scolastiche e favorire il benessere psicologico degli studenti attraverso la presenza delle piante. È questo l’obiettivo di “Natura in aula: migliorare il benessere psicologico e l’aria con le piante”, il nuovo progetto promosso da Coldiretti Genova in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, che coinvolge tre licei cittadini: Gobetti, Bergese e Deledda.

L’iniziativa si svilupperà da gennaio a giugno 2026 e prevede un percorso strutturato che unisce monitoraggio scientifico, educazione ambientale e partecipazione attiva degli studenti. In queste settimane sono già iniziate le installazioni delle centraline per il controllo della qualità dell’aria, utili a rilevare i livelli di anidride carbonica e a valutare l’impatto concreto dell’introduzione delle piante negli spazi scolastici.

Il progetto nasce dalla consapevolezza del legame tra qualità dell’aria e benessere psicologico, soprattutto negli ambienti educativi, spesso chiusi e poco areati. Studi scientifici dimostrano infatti che la presenza di piante contribuisce a ridurre stress, affaticamento mentale e ansia, migliorando concentrazione e capacità di apprendimento.

“Portare la natura nelle aule significa prendersi cura della salute degli studenti e trasmettere valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente e la consapevolezza ecologica”, sottolinea il presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian.

Gli studenti avranno un ruolo centrale nel progetto: si occuperanno della cura delle piante e parteciperanno al monitoraggio dei risultati, vivendo un’esperienza diretta di sostenibilità. Fondamentale anche il sostegno della Camera di Commercio di Genova, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa come esempio di innovazione sociale e di collaborazione tra scuola e territorio.

Il percorso prevede una fase iniziale di monitoraggio ambientale e psicologico, seguita dall’introduzione di circa 120 piante nelle aule coinvolte. Tra le specie selezionate figurano Spatifillo, Pothos, Chamaedorea e Clorophito Basket.

