Genova, raid al liceo Da Vinci: perquisizioni della Digos in casa di nove giovani

La Digos di Genova ha eseguito questa mattina perquisizioni domiciliari su ordine della Procura e della Procura per i minorenni nei confronti di nove giovanissimi sospettati di aver partecipato all’assalto al liceo scientifico Leonardo Da Vinci nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, durante l’occupazione della scuola in occasione delle iniziative pro Palestina.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati indumenti, telefoni e computer. Gli agenti hanno riscontrato una corrispondenza tra gli abiti sequestrati e quelli indossati dai ragazzi durante l’irruzione, immortalati dalle telecamere dell’istituto e da alcuni video.

I giovani, in gran parte minorenni e residenti in diversi quartieri di Genova, sono indagati per danneggiamento aggravato. Nessuna traccia di una matrice neofascista è emersa durante le operazioni.

