Genova, raid al liceo Da Vinci: perquisizioni della Digos in casa di nove giovani
di R.C.
Ispezioni domiciliari nei confronti di nove giovani sospettati di aver preso parte all'assalto del liceo scientifico Leonardo Da Vinci
La Digos di Genova ha eseguito questa mattina perquisizioni domiciliari su ordine della Procura e della Procura per i minorenni nei confronti di nove giovanissimi sospettati di aver partecipato all’assalto al liceo scientifico Leonardo Da Vinci nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, durante l’occupazione della scuola in occasione delle iniziative pro Palestina.
Durante le perquisizioni sono stati sequestrati indumenti, telefoni e computer. Gli agenti hanno riscontrato una corrispondenza tra gli abiti sequestrati e quelli indossati dai ragazzi durante l’irruzione, immortalati dalle telecamere dell’istituto e da alcuni video.
I giovani, in gran parte minorenni e residenti in diversi quartieri di Genova, sono indagati per danneggiamento aggravato. Nessuna traccia di una matrice neofascista è emersa durante le operazioni.
