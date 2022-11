Genova, per ricordare il linguista Fiorenzo Toso un'onorificenza alla famiglia

Un uomo che ha concretamente valorizzato il dialetto genovese. É Fiorenzo Toso, linguista morto a soli 60 anni lo scorso settembre, i cui familiari riceveranno la medaglia Città di Genova, onorificenza che il Comune conferisce a figure che si sono distinte per specifici meriti.

E' stata votata all'unanimità, durante la seduta odierna del consiglio comunale, la mozione presentata da Federico Barbieri e Lorenzo Pasi di Genova Domani, secondo i quali Fiorenzo Toso, era una persona saggia e concreta. "Era di Arenzano, ma genovese di spirito e di fatto, e riconosciamo attraverso le sue azioni una vera e sincera passione rispetto a una professione da lui onorata." Per i due consiglieri Toso ha dedicato gli anni migliori della sua vita ad approfondire a livello internazionale il dibattito sulla lingua genovese e le sue declinazioni, in ambito non solo mediterraneo ma anche globale, con Genova e la Liguria che hanno perso con lui un patrimonio umano e scientifico di immenso valore.

I consiglieri hanno anche auspicato la possibilità di organizzare un momento in onore dello studioso durante la prossima Festa della bandiera di Genova, che si terrà il prossimo 23 aprile. Negli scorsi anni Toso aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Carloforte e Calasetta, in Sardegna (regione in cui il linguista ha insegnato per 15 anni, dal 2007 fino alla sua morte, all'Università di Sassari), località dove si parla il ligure tabarchino al quale il professore aveva dedicato numerosi studi.