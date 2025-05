Genova, pentolino lasciato sul fuoco provoca incendio in un appartamento: proprietaria in ospedale

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova: gli uomini del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti nella serata di ieri in via Nizza, per la segnalazione di fumo proveniente da un appartamento.

Una volta entrati in casa, i pompieri hanno scoperto che il fumo proveniva da un pentolino lasciato sul fuoco. A destare preoccupazione le condizioni dell'inquilina dell'appartamento, una donna di circa 60 anni trovata distesa sul pavimento di un'altra stanza, incosciente. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale per sospetta intossicazione

Verso le 2 di notte i vigili del fuoco sono stati inviati in via Tanini, dove una macchina parcheggiata è andata completamente distrutta dopo essere stata avvolta dalle fiamme, danneggiando anche un'altra auto e una moto in sosta (nel video): non si esclude il gesto doloso.

