Genova pedala per la pace: il 24 settembre in bici contro la guerra
di Marco Gramigni
Biciclettata aperta a tutti contro la guerra e per i diritti. Partenza da piazza De Ferrari alle 18 fino a Boccadasse e ritorno
Unire sport, cittadinanza attiva e impegno civile per dire no alla guerra e sì alla pace. È questo l’obiettivo dell’iniziativa "Pedaliamo per la Pace", in programma mercoledì 24 settembre in decine di città italiane. A Genova l’appuntamento è alle ore 18:00 in piazza De Ferrari, con una biciclettata collettiva promossa da EMERGENCY e FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – con il sostegno di numerose realtà associative e sociali del territorio.
L’iniziativa nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle drammatiche conseguenze dei conflitti armati in corso nel mondo, a partire dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, fino a quelle meno conosciute che affliggono 56 paesi, generando instabilità, crisi umanitarie e milioni di vittime civili.
"Ripudiare la guerra non è solo un principio costituzionale, ma un dovere morale" – afferma Daniela Roccu di Emergency – «Pedalare insieme è un gesto semplice ma potente, che ci unisce nella difesa dei diritti e della dignità umana."
Anche Cristina Castellari di FIAB sottolinea la dimensione sociale dell’iniziativa: "Nessuna associazione può restare neutrale di fronte alle tragedie in corso. La guerra distrugge il tessuto sociale e civile. Mobilitarsi per la pace è un atto di responsabilità collettiva."
Il percorso previsto a Genova è facile, pianeggiante e adatto a tutte e tutti. La partenza da piazza De Ferrari sarà seguita da un itinerario che toccherà via XX Settembre, piazza della Vittoria, l’Arco dei Caduti (dove è prevista una breve sosta commemorativa), viale Brigate Partigiane, corso Italia, fino a Boccadasse e ritorno.
L'intero tragitto si svolgerà su piste ciclabili o corsie protette, per garantire la massima sicurezza.
Chi non dispone di una bicicletta potrà usufruire del servizio gratuito di prestito messo a disposizione dalle ciclofficine locali, scrivendo a cicloriparo@yahoo.it.
Numerose associazioni genovesi hanno aderito all’iniziativa, tra cui ANPI Genova, Caritas, Medici Senza Frontiere, Greenpeace, Legambiente, Parents for Future, CGIL, e molte ciclofficine di quartiere, oltre a centri culturali e comitati civici.
