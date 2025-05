Genova: paura in via Canepari: cassonetti in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

A tarda sera, alcuni cassonetti sono stati avvolti dalle fiamme in via Canepari, nel quartiere genovese di Certosa. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato una densa colonna di fumo levarsi dall’area e hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni di spegnimento si sono svolte in pochi minuti, evitando che il rogo si propagasse ad altri contenitori o veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Ancora da chiarire le cause del rogo: non si esclude l’ipotesi del gesto doloso.

Le autorità stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare eventuali elementi utili all’indagine.

