Genova, pastore tedesco scopre monete e contanti per oltre 600mila euro

di Edoardo Cozza

Il cane Babol della guardia di finanza scova il denaro durante un controllo doganale: era nel bagaglio di un uomo austriaco, che è stato multato

Monete d'oro per un valore di 360 mila euro e contanti per 250 mila euro tra cui franchi svizzeri e dollari americani sono stati sequestrati a un austriaco

durante un controllo doganale. Il denaro e le monete, nascoste in un bagaglio a mano, sono state scoperte dal fiuto del pastore tedesco 'Babol' della Guardia di finanza.

Aperta un'inchiesta per verificare la provenienza di monete e denaro. L'uomo sarà multato.