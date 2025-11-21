Cultura

Genova, "Parti di Donna – Non recidere i fiori”: lunedì 24 apre la mostra fotografica di Claudia Oliva e Ilaria Scaliti

di Stefano Rissetto

Alle 17 nella Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola, a cura dei centri antiviolenza via Cairoli e Martina Rossi con ODG e ALG

Lunedì 24 novembre 2025, alle 17 nella Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola, i Centri Antiviolenza Via Cairoli e Martina Rossi invitano all’inaugurazione della mostra fotografica di Claudia Oliva (a destra) e Ilaria Scaliti (a sinistra): “Parti di Donna – Non recidere i fiori”, un racconto visivo dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti, nell’ambito del progetto “Le parole da non scrivere e da non dire”. Un invito a guardare, ascoltare, comprendere e condividere un momento di riflessione aperto alla cittadinanza.

