Genova, palma infestata crolla a Nervi e sfiora passante. Salis: "Più risorse per interventi nella sicurezza"

GENOVA - La chioma di una palma infestata dal punteruolo rosso è crollata oggi pomeriggio a Genova Nervi. Un passante l'ha schivata per un attimo. Sul posto Aster che, in una nota, tiene a precisare che la pianta "presentava una grave infestazione interna da punteruolo rosso. All'interno della testa della palma erano infatti presenti numerose larve, visibili anche a terra dopo il crollo. La palma era stata oggetto di interventi di pulizia recenti ed era inserita nei programmi di monitoraggio periodico, effettuati secondo i protocolli in vigore. L'infestazione si è sviluppata in modo non visibile dall'esterno - conclude Aster.

«Le scelte politiche dell'amministrazione precedente non hanno consentito ad Aster di operare con fondi adeguati né di pianificare gli investimenti necessari per valorizzare appieno le competenze e la professionalità dell'azienda nella manutenzione del verde pubblico. Per questo ho dato mandato di attivare, da domani mattina, una task force dedicata, con l'obiettivo di programmare e finanziare, nell'arco di pochi giorni, ulteriori interventi urgenti di cura per le palme malate e di sostituzione per quelle ormai compromesse".

Lo scrive in una nota la sindaca di Genova, Silvia Salis, commentando l'incidente avvenuto questa mattina a Nervi.

Per Salis «l'episodio, che fortunatamente non ha provocato feriti, conferma quanto sia urgente e non più rinviabile una gestione sempre più strutturata, attenta e capillare del nostro patrimonio arboreo: un percorso già avviato con un censimento del verde che intendiamo rafforzare e accelerare, mettendo al centro la sicurezza, la prevenzione e la qualità dello spazio pubblico. Con questo obiettivo e in base alle proiezioni che progressivamente ci verranno comunicate da Aster - conclude Salis - finanzieremo con ulteriori risorse tutti gli interventi necessari per mettere in sicurezza alberature e spazi verdi della città».





