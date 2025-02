Genova, Ordine Architetti: si vota per eleggere il successore di Miselli

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio si svolgerà la prima votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova per il quadriennio 2025-2029. In caso non fosse raggiunto il quorum, sono previste altre due votazioni. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova è il primo tra i 105 Ordini italiani di categoria a indire le elezioni per il suo rinnovo utilizzando il nuovo Regolamento del Consiglio Nazionale Architetti PPC che rispetta la parità di genere, assicurando quindi la tutela del genere meno rappresentato e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini, secondo quanto previsto dall’art. 51 della Costituzione della Repubblica. L’Ordine degli Architetti PPC di Genova conta oltre 2.750 iscritti, di cui più del 54% è rappresentato dal genere femminile.

Uscente - “A vent’anni dal DPR n.169 del 2005 che aveva rinnovato radicalmente il proprio sistema elettorale per la composizione degli organi elettorali degli ordini professionali introducendo il limite del secondo mandato, oggi il nostro Ente si fa precursore di un importante ulteriore tappa nel percorso di aggiornamento del sistema ordinistico, nella prospettiva di renderlo aderente alle istanze della società in cui viviamo” sottolinea il presidente uscente Riccardo Miselli (nella foto), non più candidabile.

Candidati - L'elenco dei candidati, stilato come da previsto dalla norma seguendo l'ordine alfabetico previa estrazione a sorte della lettera da cui cominciare, è il seguente: sez. A: Pinna Enrico Francesco, Rocca Matteo, Roncallo Flavio Attilio, Ruggia Roberta, Salvarani Francesca, Sibilla Stefano, Silvestri Roberto, Soggiu Mirko, Tamagno Caterina, Toma Marco, Trompetto Lorenzo, Uras Miria, Zuppa Alessandra, Burlando Eleonora, Crema Paolo, Daniele Aldo, Fazio Paola, Fieschi Ibleto, Frisenna Livio, Galasso Giuseppe, Galati Stefano, Gambardella Angela, Giaggiolo Elisabetta, Gianesin Marino, Guarino Marco, Negro Paola. sez.B: Freccero Veronica. La votazione avverrà in modalità elettronica attraverso SkyVote, piattaforma online certificata, per favorire la partecipazione e limitare gli oneri a carico degli iscritti per esercitare il loro diritto al voto.

