Genova, ordigno trovato nei cantieri del Waterfront: chiusa la sopraelevata in entrambe le direzioni. Traffico in tilt

Un ordigno bellico è stato trovato nel primo pomeriggio durante i lavori per il nuovo Waterfront di Levante alla Fiera di Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli artificieri e la polizia locale. Per consentire le operazioni in sicurezza è stata chiusa la strada Sopraelevata in entrambe le direzioni. L'ordigno è stato trovato da alcuni operai impegnati nel cantiere mentre operavano con una ruspa.

La chiusura della sopraelevata unita alle piogge e alla partita del Genoa a Marassi con 33.000 spettatori ha mandato in tilt il traffico cittadino.

Sarebbe una bomba incendiaria al fosforo quella ritrovata nel pomeriggio nel cantiere per il Waterfront di Levante. L'ordigno era nell'area del padiglione C, dove si stanno costruendo gli edifici residenziali. Gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco stanno valutando come rimuoverlo. Non è escluso che possano essere evacuati gli edifici vicini. Dieci giorni fa alcuni operai impegnati nel cantiere del nodo ferroviario a Brignole hanno trovato un altro ordigno della seconda guerra mondiale. In quel caso era stata decisa la chiusura di alcuni binari con conseguente stop a diversi treni.