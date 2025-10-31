Genova, operazione interforze tra Sampierdarena e Cornigliano: oltre 600 persone identificate e sanzioni per 24mila euro

Un’operazione interforze di vasta portata ha interessato ieri le delegazioni genovesi di Sampierdarena, Cornigliano e Valpolcevera. Come riportato dal sito poliziadistato.it, l’attività di controllo, disposta nell’ambito del modello operativo “Alto Impatto”, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’ASL 3, portando a 3 denunce, 4 segnalazioni amministrative e sanzioni per un totale di 24mila euro.

Operazione interforze – L’azione, avviata nel pomeriggio del 30 ottobre e coordinata dal Commissariato di Cornigliano, ha avuto l’obiettivo di rafforzare la tutela dell’ordine pubblico e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano. Vi hanno preso parte 76 operatori delle forze di polizia e di enti territoriali, impegnati nel controllo di esercizi commerciali, aree di aggregazione e soggetti sottoposti a misure restrittive. Il dispositivo ha consentito di identificare complessivamente 614 persone e verificare 147 veicoli.

Esercizi commerciali – In via Rolando, corso Martinetti e via Cornigliano sono stati sanzionati tre locali per violazioni relative all’indicazione degli allergeni, scarse condizioni igieniche e mancanza di formazione del personale. Le sanzioni, comminate da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e ASL3, ammontano a 22mila euro complessivi. Un’attività è stata sospesa totalmente, un’altra in parte.

Controlli sul territorio – Nel centro commerciale Fiumara sono state identificate 104 persone, mentre nei quartieri di Cornigliano e Sampierdarena gli agenti hanno verificato la posizione di altre 322. Tre cittadini sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di hashish, con il sequestro di circa 4 grammi di sostanza e l’avvio dei procedimenti socio-riabilitativi previsti dalla normativa.

Sostanze stupefacenti – In un locale di via Rela, la polizia ha rinvenuto ulteriori dosi di hashish nascoste nell’impianto di areazione. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti. In piazza Treponti, un 28enne marocchino è stato denunciato per furto dopo essere stato trovato in possesso di un bancomat denunciato come smarrito. La carta è stata restituita al legittimo proprietario.

Immigrazione – Durante un controllo in una sala slot di via Molteni è stato rintracciato un cittadino peruviano irregolare sul territorio nazionale. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi previsti.

Valpolcevera – In parallelo, i Carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena, con Polizia Locale e ASL3, hanno effettuato verifiche tra Bolzaneto, Rivarolo e Pontedecimo. Sono stati identificati 188 soggetti e controllati 87 veicoli, di cui 20 sanzionati per violazioni al Codice della Strada. Tre locali sono stati ispezionati per carenze igieniche e mancata applicazione delle procedure HACCP, con sanzioni per 3mila euro.

Denunce – I militari hanno inoltre denunciato una donna di 60 anni, assente durante il controllo nonostante fosse agli arresti domiciliari, e un uomo di 53 anni per guida in stato di ebbrezza. Un diciannovenne marocchino è stato invece sanzionato per detenzione di un grammo di hashish.

Bilancio – Complessivamente, l’operazione ha portato al controllo di 27 esercizi pubblici, 24 sanzioni al Codice della Strada, 3 denunce penali e 4 segnalazioni amministrative. Sono stati sequestrati 9 grammi di hashish e verificate 23 persone sottoposte a misure domiciliari. Le autorità precisano che “la capillare azione messa in campo mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini”.

Per i denunciati, resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

