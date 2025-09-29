Genova: operaio precipita nel vuoto in un cantiere a Campi, trasportato al San Martino

Grave incidente sul lavoro nel quartiere di Campi, dove un operaio è caduto nel vuoto all'interno di un cantiere situato in corso Perrone. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando su una grata che ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare da un’altezza di circa cinque metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi: l’operaio è stato trasportato all’ospedale San Martino, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono monitorate dai medici.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori della Asl 3, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.