Genova, operaio cade da 3 metri nel cantiere della diga

Nella mattina di domenica 16 febbraio, un operaio che lavorava presso la chiatta Venezia 1, parte dell'impianto all'opera per la realizzazione della nuova diga di Genova, è caduto da una altezza di circa tre metri. I Vigili del Fuoco sono accorsi con la motonave della Gadda in prima battuta e successivamente è giunto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha provveduto a recuperare l'operaio ferito e a trasportarlo all'ospedale Galliera. Le sue condizioni sono mediamente gravi, non sarebbe in pericolo di vita.





La ricostruzione - Secondo le testimonianze raccolte, l'operaio era in cima ad una scala, quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra battendo la schiena. I soccorsi sono stati chiamati subito dopo l'accaduto, e hanno visto l'intervento dell’elisoccorso regionale dei vigili del fuoco, supportati dalla Guardia Costiera.





Il ricovero - Trasportato in volo fino alla superficie di atterraggio dell'Ospedale San Martino di Genova, l'operaio è stato poi trasferito presso l'Ospedale Galliera. Ricoverato in codice giallo, le sue condizioni non sono state comunque valutate come particolarmente gravi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.