Genova, operai della metro senza stipendio da agosto: Fillea Cgil proclama lo stato di agitazione

Da agosto senza stipendio: è questa la condizione in cui si trovano i venti lavoratori edili impiegati nel cantiere della Metropolitana di Genova. La denuncia arriva dalla Fillea Cgil, che ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione del personale.





"Ancora una volta siamo costretti a denunciare una situazione vergognosa che coinvolge 20 lavoratori ai quali, da agosto, non vengono pagati gli stipendi" – afferma Federico Pezzoli, segretario generale della Fillea Cgil Genova – "Abbiamo chiesto alla ditta di saldare immediatamente tutte le spettanze, ma finora non si è mosso nulla".





Il sindacato dei lavoratori edili chiederà anche un incontro urgente con l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante, per chiarire il futuro del cantiere e delle maestranze coinvolte. "Vogliamo sapere cosa succederà ai lavoratori e pretendiamo l’applicazione della clausola sociale a loro tutela", conclude Pezzoli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.