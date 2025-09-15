Genova: omicidio in carcere a Marassi, detenuto condannato a 14 anni

È stato condannato a 14 anni, con rito abbreviato, Luca Gervasio accusato di avere ucciso a settembre 2023 il suo compagno di cella Roberto Molinari nel carcere di Marassi. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Alberto Lippini.

Secondo la pm Gabriella Marino, che aveva coordinato le indagini della squadra mobile, Gervasio aveva colpito più volte alla testa con la gamba di un tavolo Molinari senza un apparente motivo, forse per presunti problemi di convivenza. I due, senza fissa dimora, erano in una sezione dedicata a detenuti problematici. L'omicida era stato già trasferito più volte da altri istituti carcerari proprio per il suo comportamento aggressivo.

Due notti prima dell'omicidio, la vittima era finita in infermeria ma al personale medico aveva detto di essere caduto. Il medico non gli aveva creduto e aveva scritto nella sua relazione che le lesioni erano compatibili con una aggressione. Nessuno però aveva provveduto a metterli in celle separate e per questo era stata aperta una inchiesta parallela per capire se vi fossero responsabilità dell'amministrazione carceriaria o degli agenti.

