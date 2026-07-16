"Genova oltre Genova", a 25 anni dal G8 il libro di Giovanni Mari rilancia i temi del movimento no global

A venticinque anni dal G8 di Genova, il libro "Genova oltre Genova" di Giovanni Mari ripercorre quei giorni tra scontri, violenze e il lungo percorso per la ricerca della verità, ma torna anche sui contenuti politici e sociali portati in piazza dal Genoa Social Forum.

Mari, giornalista e testimone degli eventi del luglio 2001 per "Il Secolo XIX", propone una riflessione sull'attualità di alcune battaglie del movimento, sostenendo che, oltre al tema della giustizia per quanto accaduto durante il vertice, sia necessario tornare a discutere delle proposte avanzate allora.

Nel volume vengono analizzati gli impegni annunciati dal G8 su povertà, debito dei Paesi più fragili e ambiente, giudicati non pienamente realizzati alla luce dell'aumento delle disuguaglianze, della crisi finanziaria del 2008 e delle nuove tensioni sociali e geopolitiche.

Tra i temi rilanciati dal Genoa Social Forum figurano la riforma delle istituzioni internazionali, la cancellazione del debito dei Paesi del Sud del mondo, la tassazione delle transazioni finanziarie, la tutela dei beni comuni e il riconoscimento di nuovi diritti universali.

Secondo Mari, molte di quelle proposte, considerate allora utopistiche, possono oggi offrire spunti per affrontare fenomeni come la crescita dei populismi, delle spinte autoritarie e delle tensioni internazionali. Nel libro viene citato anche il contesto politico degli Stati Uniti nell'era Trump, come esempio delle sfide che le democrazie si trovano ad affrontare.

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