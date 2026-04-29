Genova, oltre 300 studenti in pista con ACI Driving Experience 2026: focus su sicurezza stradale e guida consapevole

Oltre trecento studenti delle scuole superiori della Provincia di Genova anche quest'anno hanno partecipato all'ACI Driving Experience 2026, l'iniziativa che l'Automobile Club Genova e ACI Ready2Go propongono in collaborazione con Polizia di Stato, 118 Liguria Soccorso, INAIL, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Nord Ovest e con il patrocinio del Comune di Genova.



Le scuole coinvolte sono state: Istituto di Istruzione Superiore Firpo Buonarroti, Liceo Classico Statale Andrea D'Oria, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Istituto Professionale Statale Marco Polo Succursale di Rapallo, Liceo Statale Sandro Pertini, Istituto d'Istruzione Superiore Statale Fortunio Liceti, Licei Collegio Emiliani.



L'evento, che si pone come obiettivo principale la sensibilizzazione dei ragazzi al rispetto delle regole del Codice della strada ed alla consapevolezza dei comportamenti corretti di guida, si è svolto tra il piazzale Atleti Azzurri d'Italia e le aule dell'Istituto Firpo Buonarroti nel quartiere genovese di Marassi.



"I dati complessivi sull'incidentalità stradale a Genova e provincia riportano che gli incidenti mortali nel 2024 sono stati 25, quattro in più rispetto al 2023 e sono aumentati gli incidenti stradali con feriti - ha dichiarato Carlo Bagnasco, presidente Automobile Club Genova. Occorre abbattere questi numeri anche attraverso la formazione e la prevenzione. Imparare a guidare rappresenta per tanti giovani un momento di emancipazione e libertà, ma un veicolo, se non utilizzato correttamente, può diventare un'arma. E anche per questo che ACI, attraverso iniziative come questa, forma le nuove generazioni ad una guida consapevole.

"Resta alta l'attenzione di AC Genova sul tema della sicurezza stradale - ha aggiunto Raffaele Ferriello, direttore Automobile Club Genova. Dopo la

nostra partecipazione all'evento di ottobre 2025 insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, siamo impegnati in questo appuntamento che è ormai fisso negli ultimi anni. ACI Driving Experience è diventato un importante momento formativo reso possibile grazie alla collaborazione dei numerosi enti coinvolti che come sempre ringraziamo".



"Come Amministrazione abbiamo trovato una situazione con un livello di elevato che richiedeva un intervento deciso sulla prevenzione e sulla sicurezza stradale - ha dichiarato Arianna Viscogliosi, Assessora alla sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova. Per questo abbiamo orientato fin da subito l'attività della Polizia Locale verso un lavoro più strutturato, puntando su controlli ma soprattutto su educazione e prevenzione. I dati del 2024 rappresentano il punto di partenza. I primi risultati si vedono nel 2025, con una riduzione dei sinistri del 20%. Abbiamo avviato campagne di educazione stradale in 44 istituti e attività nei luoghi della movida, con alcol test volontari e sensibilizzazione sui rischi della guida in stato di ebbrezza. I dati ci dicono però che non possiamo abbassare la guardia: per questo la Polizia Locale è quotidianamente impegnata sul fronte della sicurezza stradale."



Dopo i saluti istituzionali nell'Aula Magna dell'Istituto Firpo Buonarroti, del Direttore MCTC, Dott. Piero Provenzano, del Direttore Inail, Dott. Marco Quadrelli e del Commissario Polstrada, Dott. Antonio Nervo, l'ACI Driving Experience ha proposto, sempre nella stessa aula, un corso teorico a cura di formatori ACI e Polizia Stradale sui sistemi di sicurezza, tecniche di guida corrette. È seguito l'evento 'Crash scene', a cura di Polizia Locale, personale sanitario 118 e Inail, con i comportamenti corretti da tenere in un'ipotetica scena di un incidente stradale con la chiamata dei soccorsi e le azioni conseguenti. Quindi 'Demo driving test' con auto e moto: nelle prove pratiche gli istruttori di ACI e MCTC (Motorizzazione Civile) hanno mostrato ai ragazzi, in vettura con loro o sulle moto, le tecniche di guida difensiva (slalom tra coni e controllo del sovrasterzo, ecc.). Sulle moto, poi, si sono svolti prove di equilibrio, superamento ostacoli e frenata. L'ACI Driving Experience proseguirà nel pomeriggio con i driving test per gli studenti delle autoscuole.



Le ultime statistiche ACI-Istat sugli incidenti stradali in provincia di Genova suddivisi per classi di età riportano anno 2024 su 2023 (ultimi disponibili): 5-9