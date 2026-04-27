Cammino dei Santuari del Mare: fede, natura, storia e tradizione lungo i sentieri della Liguria

Dalla sacrestia della Basilica dell’Assunta di Sestri Ponente parte ufficialmente il viaggio lungo oltre 120 chilometri, tra mare e montagna, che unisce spiritualità, natura e storia: è il Cammino dei Santuari del Mare, un percorso pensato per pellegrini, escursionisti e appassionati di turismo lento.

L’avventura inizia con un gesto simbolico ma fondamentale: la timbratura della credenziale, il documento che accompagna ogni partecipante lungo le tappe del cammino. Proprio da qui partono pellegrini provenienti da tutta Europa, come un viaggiatore arrivato da Vienna, pronti a intraprendere un’esperienza che è insieme fisica e interiore.

Ideato da un gruppo di cinque amici, tra cui Paolo Capolungo e Andrea Loleo, il progetto nasce da una passione condivisa per i grandi cammini europei, come quelli di Santiago, e da un forte legame con il territorio ligure. Dopo anni di esperienze e oltre due anni di lavoro sul campo, è nato un itinerario che attraversa santuari, abbazie e paesaggi spesso poco conosciuti.

La prima tappa conduce al Santuario di Nostra Signora della Misericordia del Monte Gazzo, affacciato sulla città con una vista mozzafiato. Da qui il percorso prosegue verso luoghi simbolo della spiritualità ligure, come il Santuario di Nostra Signora della Guardia, per poi inoltrarsi nell’entroterra tra altopiani, boschi e antichi borghi.

Tra le tappe più suggestive Campoligure e Tiglieto, dove sorge l’antica Abbazia di Santa Maria alla Croce, considerata la più antica abbazia cistercense d’Italia. Il cammino attraversa poi faggete secolari, guadi e paesaggi selvaggi fino a raggiungere la costa.

L’itinerario si conclude nel cuore di Genova, presso la maestosa Cattedrale di San Lorenzo, dove i pellegrini ricevono il “Testimonium”, attestato finale che certifica il completamento del percorso.

Il Cammino dei Santuari del Mare non impone regole rigide: ognuno può scegliere il proprio ritmo, suddividere le tappe o percorrerlo anche in bicicletta lungo un itinerario dedicato. Più che una sfida sportiva, è un invito a riscoprire il territorio con lentezza, lasciandosi guidare dalla curiosità e dal desiderio di connessione con la natura e la spiritualità.

Ad oggi sono quasi 600 i pellegrini che hanno intrapreso questo viaggio, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio ligure.

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