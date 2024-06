Genova, nuovo ospedale Galliera: primo cantiere previsto a metà 2025

L'obiettivo è quello di aprire il cantiere a metà 2025 e il primo passaggio è il decreto ministeriale necessario a dare il via libera all'utilizzo dei fondi Inail, che è atteso entro un mese. Sono questi i prossimi passaggi per la realizzazione del nuovo Galliera tracciati, a margine di un convegno sulla ricerca, dal direttore generale Francesco Quaglia. "Penso non si possa parlare di cantierizzazione prima di metà del 2025 - ha spiegato Quaglia -. Auspichiamo si possa chiudere tutta l'attività amministrativa nel corso di quest'anno o nei primi mesi del prossimo in modo che possano partire le procedure di appalto. Questa, però, è una stima, non è nella nostra possibilità di determinazione". Il provvedimento, che potrebbe arrivare entro luglio, non riguarda solo il Galliera. "Il decreto ministeriale è una rimodulazione degli interventi Inail che il ministero stesso ha chiesto a tutte le Regioni alla fine dello scorso anno. Noi ci siamo inseriti in questa procedura, la Liguria non è l'unica che chiede una rimodulazione, anche l'Emilia Romagna l'ha chiesta in seguito alle alluvioni. Si sta agendo non solo nel rispetto della legge ma secondo una procedura predefinita e perfettamente funzionante. È evidente che la decisione spetta ai ministeri competenti, a scanso di equivoci o cattive interpretazioni. Ci aspettiamo ovviamente un esito positivo".