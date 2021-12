Genova, nuovi tutor: primo giorno e già boom di multe

di Matteo Angeli

L'assessore Viale: "I velox partiranno più avanti. Serviva fare qualcosa, abbiamo sorpreso automobilisti andare a 150 km/h"

Sono già stati tantissimi i genovesi "pizzicati" nella giornata di oggi in corso Europa e in lungomare Canepa a Genova dal nuovo sistema Tutor posizionato in corso Europa all'altezza di Quinto.

"Abbiamo voluto prendere questa misura per ridurre il numero di incidenti in due strade da sempre molto pericolose - spiega Giorgio Viale, assessore alla Polizia Locale del comune di Genova - mentre in lungomare Canepa c'erano già dei controlli fissi, in corso Europa invece nonostante i nostri uomini facessero spesso dei controlli troppi automobilisti erano indisciplinati mettendo a rischio loro e gli altri. Il tutor è stato sistemato all'altezza del cimitero di Quinto in un punto dove ci sono tante stradine secondarie e dove ci sono dei parcheggi quindi con gente che entra e esce dalle vetture. Speriamo davvero che serva, perchè genova ha sempre la maglia nera degli incidenti stradali. Abbiamo posizionato anche i velox ma per ora non sono in funzione, ci sarà un periodo finestra per permettere ai genovesi di adeguarsi".