Genova, nuovi parcheggi a Dinegro, Lega: "Risposta efficace a esigenze cittadini"

Con l'ultimazione dei nuovi parcheggi nell'area retrostante il mercato di Piazza Dinegro, si segnala un passo decisivo nella riqualificazione di un'area fondamentale per i residenti e la vivibilità del quartiere. La Lega esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto di un impegno concreto e condiviso tra Comune e Municipio. Un intervento che risponde a una precisa richiesta dei cittadini.

Il progetto – "Con la realizzazione dei nuovi parcheggi, si compie un importante passo avanti nella riqualificazione di una zona strategica per i residenti e per la vivibilità del quartiere," dichiarano Alessio Bevilacqua e Andrea Ferrari, rispettivamente consigliere della Lega in Comune e capogruppo in Municipio II Centro Ovest. I parcheggi sono parte di un piano più ampio, che prevede il rifacimento completo della piazza, inserito nel programma triennale dei lavori del Comune. L'obiettivo è migliorare la funzionalità e la sicurezza dell'area, restituendo decoro urbano a una zona che rappresenta un punto nevralgico del centro ovest di Genova.

L'intervento – Il piano di riqualificazione si è reso necessario dopo anni di degrado e scarsa manutenzione. "La realizzazione di questi parcheggi restituisce una funzionalità a un'area che per troppo tempo è stata trascurata" spiegano i rappresentanti della Lega. Il progetto risponde a una richiesta esplicita dei cittadini, che chiedevano interventi per rendere più fruibile la zona. Nonostante il consenso popolare, l'intervento ha incontrato l'opposizione della maggioranza di centrosinistra, che ha votato contro in Consiglio Comunale, mentre gli esponenti del loro partito in Comune avevano espresso parere favorevole.

Una zona strategica – Piazza Dinegro, infatti, è una delle aree centrali del quartiere e rappresenta un punto di riferimento per la zona ovest della città. La Lega sottolinea come la realizzazione di questi parcheggi sia solo il primo passo verso una più ampia valorizzazione del territorio. "Un risultato concreto del lavoro condiviso dalla Lega in Comune e Municipio," concludono Bevilacqua e Ferrari.

